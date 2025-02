Latinatoday.it - Canzoni d’amore al Teatro Romano per festeggiare San Valentino

Tornano gli splendidi concerti aldi Terracina e lo fanno in occasione di San Valentino: domenica 16 febbraio appuntamento alle ore 11.00 per assistere all’evento organizzato dalla Fondazione Città di Terracina e dal Comune di Terracina in collaborazione con l’Associazione Musicale.