Cantieri sulla Sp57, alt ai veicoli 'giraffa'

Chiusa ai mezzi oltre i 10 metri, la strada provinciale Sp 57 di Vetto d’Enza da ieri fino al 2 marzo prossimo per il restringimento della carreggiata in seguito ai lavori di messa in sicurezza in corso che prevedono, fra l’altro, anche la posa in opera di barriere stradali. Così informa la Provincia di Reggio Emilia ricordando che sul posto ci sono le indicazioni circa le deviazioni al traffico da e per Ramiseto.Sp 57 Vetto-Ramiseto, nel tratto compreso tra il parcheggio del campo sportivo di Vetto e l’intersezione con la strada comunale per Gottano, sarà vietato il transito aicon lunghezza superiore a 10 metri. Il provvedimento si è reso necessario in considerazione del restringimento della carreggiata dovuto alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza in corsoSp 57.