Ilrestodelcarlino.it - Cantieri e disagi in centro storico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A 16 anni mi sono trasferita da fuori porta in pienoa Bologna. Inutile dire che la nostra amministrazione deve avere in odio i residenti delperché fa di tutto per renderlo poco vivibile e appetibile. È sotto gli occhi di tutti lo stato di degrado in cui versa il. Non parliamo poi della viabilità. Adesso si è aggiunto anche il cantiere del tram che promette meraviglie future ai bolognesi: intanto noi poveri residenti, io abito sopra via Ugo Bassi, subiamo impotenti rumori assordanti, lavori anche di domenica e festivi dalle 7 alle 18, smog, polveri, giri impossibili con le auto per accedere alle proprietà. Tutti a parlare dei ristori ai negozi, ma ai poveri residenti che hanno comprato casa lì dove ci sono ichi ci pensa? Una semplice riduzione della Tari non sarebbe giusta? Perché dobbiamo pagare solo noi per il futuro benessere della cittadinanza? Carlotta Montefiore