Anteprima24.it - Cantalamessa: “Mancano i soldi regionali per il polo di Valle Ufita”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“ancora iper illogistico di, e il finanziamento promesso dalla Regione Campania continua a essere una mirabile illusione ottica”. Così il senatore campano della Lega Gianluca, commissario di Avellino.“Lo sblocco del progetto era arrivato la scorsa estate grazie all’intervento del ministro Salvini, anche su sollecitazione del ministro Piantedosi. In quella fase, De Luca si era affrettato a sbandierare la decisione di finanziare l’opera con fondi, salvo poi far calare il silenzio – spiega – Ora, con la solita verve da mattatore, torna in Irpinia per elencare investimenti faraonici e promettere rivoluzioni infrastrutturali ma, guarda caso, si dimentica di rispettare gli accordi sottoscritti a settembre per il”.