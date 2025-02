Terzotemponapoli.com - Cannarsa: ”McTominay punto di forza indiscusso del Napoli”

Juriy: “didel, sta diventando un calciatore a tutto campo”Raggiunto in esclusiva dai microfoni di News.Superscommesse.it, l’ex calciatore Juriyha espresso la sua opinione in merito ai vari campionati italiani e alle sfide che attendono le big di Serie A nelle Coppe Europee. Nel seguente estratto, le considerazioni disul percorso delin questa stagione e sui suoi interpreti, in particolare Scott.“Non bisogna fare drammi per gli ultimi risultati, ilè da Scudetto, ma attenzione anche all’Atalanta. Conte è la star di questa squadra eè il nuovo Kvaratskhelia”. Sono parole dell’ex calciatore Mark Iuliano. Cosa ne pensa Juriy?“Sono pensieri condivisibili. Per quanto riguarda il campionato,, Inter e Atalanta possiedono un valore