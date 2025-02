Secoloditalia.it - Cani in Parlamento, Rita Dalla Chiesa in prima linea: basta voltare lo sguardo. Cominciamo dai canili lager

Svolta animalista nel centrodestra e ingresso ammesso aidei parlamentari nelle stanze istituzionali:Biancofiore a, centrodestra in. Nell’iconografia berlusconiana il fenomeno riconducibile a Forza Italia risale al 2017, quando il Cavaliere apparve in un video rilanciato sui social mentre allattava nel giardino di Arcore uno dei cinque agnellini, ribattezzato “Fiocco di neve”, scampato al “sacrificio pasquale”. Lo slogan coniato per l’occasione recitava: «A Pasqua scegli la vita, scegli Veg», e consacrò l’immagine pop del padre nobile forzista. Nell’ultimo ritratto di famiglia, tra agnelli e biberon, mancava all’appello solo il cane Dudù, il barboncino maltese arrivato a villa San Martino nel gennaio 2012 (dono dell’ex ministro del Turismo Michela Vittoria Brambilla) per il lancio della campagna “Forza Dudù”, nata con l’obiettivo di avvicinare gli amici degli animali al partito azzurro.