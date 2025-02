Ilrestodelcarlino.it - Campus Kas8. Parte il doposcuola nel Centro giovani

C’è tempo fino a sabato per le pre-iscrizioni legate a ’’: il nuovocon cui ilintende offrire ai ragazzi un supporto nello svolgimento dei compiti, e varie attività. Da febbraio a maggio, il martedì e il venerdì dalle 15,30 alle 18,30, icipanti potranno contare sull’aiuto di esperti in molte discipline e saranno coinvolti in attività di gioco. Il modulo pre-iscrizione è disponibile al link shorturl.at/juj5Q. Per informazioni:@apg23.org tel. 349.8784849.