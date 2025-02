Lanazione.it - Camion carico di terra si ribalta, due feriti. Arriva l’elisoccorso

Arcidosso (Grosseto), 12 febbraio 2025 – Un mezzo pesantedisi èto sulla strada provinciale del Cipressino, nel comune di Arcidosso. Nelmento, tutte e due le corsie di marcia della strada del Cipressino sono rimaste bloccate. L'intervento dei vigili del fuoco per l'incidente di Arcidosso (Grosseto) Sul posto sonoti diversi mezzi di soccorso: i carabinieri, che cercheranno di far luce sulle cause dell’incidente stradale e i vigili del fuoco di Grosseto, che hanno lavorato duramente per rimettere in carreggiata il pesante, operazioni che hanno richiesto lo stop al traffico per tutto il tempo necessario. Il 118 ha invece prestato soccorso alle due persone che si trovavano sul messo, adagiato sul fianco in mezzo alla strada: uno è stato medicato, l’altro invece è stato portato in ospedale conregionale Pegaso.