Camila Giorgi colpo di scena | la tennista torna in campo

, tifosi a bocca aperta: un ritorno inaspettato.Undidel tutto inaspettato scosse, lo scorso anno, il mondo del tennis. Di quello azzurro, prevalentemente, ma non solo, perché, seppur italiana, è sempre stata parecchio famosa in ogni dove. Vuoi per il suo talento incredibile, vuoi per la sua bellezza e per i contenuti extra-tennistici che ha sempre pubblicato sui social network, si era fatta conoscere, in effetti, a qualunque latitudine.di: lain(AnsaFoto) – Ilveggente.itQuando, dunque, è giunta voce del suo ritiro, tanto improvviso quanto per nulla prevedibile, il popolo del tennis ne è rimasto visibilmente scioccato. Era evidente già da un po’ che la campionessa marchigiana, che nel 2021 aveva raggiunto il punto più alto della sua carriera vincendo il Masters 1000 di Montreal, fosse insofferente.