Inter-news.it - Cambiaso punta Juventus-Inter: recupero possibile. Il punto

Leggi su Inter-news.it

Andreaaspira a tornare disponibile per, sfida in programma domenica 16 febbraio all’Allianz Stadium alle ore 20:45.LA SITUAZIONE – Andrea, terzino della, sta recuperando dal problema alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane. Il mese di gennaio è stato molto delicato, per il calciatore italiano, anche alla luce del forteessamento del Manchester City nei suoi riguardi durante la finestra invernale di calciomercato. Il giocatore non è stato lontano dalla cessione, stante l’apertura dellaalla cessione in presenza di offerte ritenute adeguate al suo valore. Ciò non si è poi verificato, con il calciatore della Nazionale che potrebbe provare a rientrare in occasione del derby d’Italia contro l’pronto per? Una strategiaIL PIANO – Lo staff tecnico della, in accordo con quello medico, ha predisposto un percorso per il migliordiin vista dei prossimi impegni.