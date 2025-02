Quifinanza.it - Cambiano i tempi per le transazioni finanziarie, più veloci dal 2027

Leggi su Quifinanza.it

entro 24 ore dal. Bruxelles lavora al dimezzamento dellestiche all’interno delle Borse europee, per rendere i mercati dei capitali nell’Unione europea maggiormente competitivi a livello mondiale. La proposta della Commissione Ue prevederebbe la riduzione da due a un giorno delle operazionie del conseguente “settlement”, in italiano “regolamento”, procedura attraverso la quale l’acquirente riceve il titolo e il venditore riceve il contante.L’emendamento allo studio della commissaria agli affari finanziari, Maria Luís Albuquerque, andrebbe a modificare la normativa europea di riferimento del 2014 e dovrebbe entrare in vigore a partire dall’11 ottobre.L’emendamento di BruxellesCome spiegato dalla commissaria portoghese, il periodo di due anni prima dell’introduzione della nuova normativa permetterebbe agli “operatori di mercato il tempo sufficiente per sviluppare, testare e concordare processi e standard per garantire un’introduzione ordinata della nostra proposta sui mercati dell’Unione europea”.