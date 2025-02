Game-experience.it - Call of Duty: Modern Warfare 2 è in arrivo su Xbox Game Pass?

Secondo recenti indiscrezioni,potrebbe presto accogliere un capitolo storico della sagaof. Si tratta di2, ma non è chiaro se si tratterà della versione del 2022 oppure dell’originale del 2009, un titolo iconico per gli apionati del genere FPS. Stando a quanto riportato da fonti attendibili comeEra e Insider Gaming, l’nel catalogo sarebbe previsto tra marzo e aprile, sebbene restino alcuni dettagli da chiarire.Come leggiamo su Insider Gaming, l’informazione è stata inizialmente diffusa daEra e successivamente confermata da Insider Gaming, il sito gestito da Tom Henderson, noto per le sue accurate anticipazioni nel settore videoludico. Tuttavia, non è ancora chiaro se il gioco che entrerà nel catalogo disarà la versione completa del 2009 o solamente la campagna rimasterizzata, rilasciata negli anni successivi.