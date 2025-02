Dailymilan.it - Calciomercato Milan, la Roma vuole tenere Alexis Saelemaekers: Zlatan Ibrahimovic fa il prezzo

Lapensa già al prossimo, ilfissa il prezzo: ecco la richiesta diIbrahimovicLaha deciso: in estate andrà all’assalto di. L’esterno belga, di proprietà del, arrivato in prestito nel club giallorosso in estate, ha convinto la dirigenza del club della capitale, che adesso sta definendo la strategia per trata titolo definitivo il classe 1999, che ha fatto il suo arrivo in Italia nel gennaio 2020.I giallorossi si stanno muovendo già da tempo per cercare di definire un accordo con ilper la conferma in rosa del giocatore. Intanto, però, il Diavolo fissa il prezzo per la cessione a titolo definitivo del giocatore e spara alto: solo davanti a una proposta da 25/30 milioni di euro, infatti,Ibrahimovic darà il via libera per la partenza del belga, che dalla sua parte si è sempre trovato molto bene ao.