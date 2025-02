Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Gianluigi Donnarumma non convince: il PSG vuole Mike Maignan. L’indiscrezione

Ilè finito ma l’ex portiere delnon ha convinto il PSG cheriprendere.Iloltre ad essere ad un passo dal rinnovo di Christian Pulisic sta lavorando anche per rinnovare il contratto al capitano. Il portiere francese che grazie alla sua leadership in campo si è preso i gradi di capitano della squadra è un punto di riferimento importante per la squadra.Il portiere francese potrebbe infiammare ilestivo, nonostante un rinnovo imminente con i rossoneri, il suo nome è finito nel mirino di diverse squadre che vogliono fare un upgrade in porta. Tra questi c’è anche il PSG che non sarebbe convinto dalle prestazioni di. Si tratterebbe di un ritorno peral PSG infatti ha giocato nelle giovanili del club parigini dal 2009 – 2015.