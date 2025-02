Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, è lui il grande sogno per l’estate: bianconeri pronti a fare un tentativo. Il nome

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, è lui ilperunnel corso della prossima sessione. IlSportmediaset non sembra avere particolare dubbi. Ildelin vista della prossima sessione estiva è uno solo: Victor Osimhen, attaccante del Napoli attualmente in forza al Galatasaray.In scadenza di contratto con il club di De Laurentiis nel 2026, il nigeriano dovrebbe lasciare il Napoli a titolo definitivo in estate. Isonoun, anche se la sensazione è che potrebbero non bastare i 75 milioni di euro della clausola.Leggi sunews24.com