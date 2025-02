Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, una big europea piomba sull’obiettivo: possibile assalto a giugno. Tutti i dettagli

di RedazionentusNews24, una big: si muove il Manchester United per Todibo. IArrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Jean-Clair Todibo. Il difensore, seguito nel corso delle ultime sessioni anche dal, potrebbe lasciare il West Ham ma rimanere in Premier League.Sulle sue tracce, infatti, sarebbeto il Manchester United, di nuovo a caccia di rinforzi nel reparto. Stando a quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur il classe 1999 è un profilo da tenere in considerazione anche per il mercato dei Red Devils.