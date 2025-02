.com - Calcio Serie D / Prevendite al via per i tifosi della Vigor Senigallia

Domenica 16 febbraio a Sora la 24° giornata– 12 Febbraio 2025 – Trasferta in arrivo per la.I rossoblù domenica, 16 febbraio, sono ospiti del Sora.Match valido per la 24esima giornata del girone F diD.Si gioca allo stadio Tomei di Sora (ore 14,30).INFO BIGLIETTI OSPITILa capienza massima del Settore Ospiti Curva Sud è pari a 500.Prezzo biglietto: €10,00 più diritto di prevendita.Ingresso gratuito Under 12.Tagliandi acquistabili esclusivamente in prevendita da oggi, mercoledì 12 febbraio, alle ore 12 fino a sabato, 15 febbraio, ore 19.Per acquistare rivolgersi qui: https://go2.it/evento/sora-vs-/8364.Il botteghino dello stadio resterà chiuso domenica, giornopartita.©riproduzione riservataL'articoloD /al via per iproviene da Lo sportVallesina.