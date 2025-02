.com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 19^ giornata dei gironi B e C

L’Ostranon va oltre il pari contro il San Biagio, il Marzocca vince al “Petraccini” contro il Borgo Minonna, il Montemarciano spedisce lo Staffolo all’ultimo posto, complice anche la vittoriaSampaolese contro la Labor. La Castelleonese batte l’Osimo. Nel girone C l’Argignano fa il colpo e ne segna 4 al MontecassianoVALLESINA, 12 febbraio– Siamo ormai entrati nel periodo caldo in, quello in cui ogni punto può essere decisivo per il corso del campionato. Nelle partite dello scorso fine settimana, valide per la 19^, non ci sono stati grossi colpi di scena, anche se alcune prestazioni hanno sicuramente lasciato piacevolmente sorpresi gli addetti ai lavori. Nel girone B, la capolista Castelfrettese prova a riallungare: con la vittoria di Filottrano, il vantaggio sull’Ostraè ora di 5 punti, dato che i ragazzi di De Filippi non sono andati oltre l’1-1 contro il San Biagio.