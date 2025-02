2anews.it - Calcio Napoli, le soluzioni di Conte per sostituire Neres: Okafor non è la prima scelta

Leggi su 2anews.it

Piove sul bagnato in casa, con l’infortunio di Davidche rappresenta una tegola non da poco per Antonio: ecco tutte le ipotesi a disposizione del tecnico peril brasiliano. Sono Giacomo Raspadori e Cyril Ngonge le due ipotesi più accreditate, forse le uniche, sul tavolo di Antonioper