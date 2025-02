Napolitoday.it - Calcio in tv: dove vedere Lazio-Napoli

Leggi su Napolitoday.it

si sfideranno sabato 15 febbraio allo stadio Olimpico per uno dei big match più attesi della 25esima giornata del campionato di Serie A. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e tv su Dazn. La telecronaca sarà affidata a.