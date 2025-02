Sport.quotidiano.net - Calcio, In Prima Categoria il serricciolo sfodera una grande prestazione nel derby contro il mulazzo. Gilli: "Partita difficile anche perché abbiamo dovuto fronteggiare molte assenze»

Tre punti d’oro per ilche nelilhato unadi sostanza. "Era una– commenta il segretario e dirigente– con entrambe le squadre che hannofare i conti con diverse, tra cui quella in extremis del febbricitante Bondielli, in panchina solo per dare sostegno alla squadra. Il pareggio sarebbe stato probabilmente più giusto, ma siamo riusciti, grazie al rigore realizzato da Barattini, a chiudere il match con una vittoria. Da sottolineare l’espulsione per proteste di Bernieri che ha lasciato i padroni di casa in dieci e il palo colpito dai nostri avversari che ci ha messo davvero i brividi. Siamo stati bravi a reggere bene fino alla fine e chi ha giocato ha dato più di quello che doveva. Piscopo, schierato come difensore centrale, è stato il migliore in campo, Shqypi è stato imprendibile così come Capo che dall’altra parte ha fatto la differenza.