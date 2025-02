Anteprima24.it - Calcio a 5, trasferta amara per la Women Sporting Arechi: le ragazze di Pellezzano ko 14-3

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una battuta d’arresto per ladi, che cade 14-3 sul campo delle pugliesi del Futsal Ascoli Satriano, una delle squadre più attrezzate del campionato.Nonostante il passivo pesante, la formazione dipuò trarre comunque degli spunti positivi, soprattutto per la crescita fisica, tattica e tecnica delle proprie giocatrici. Il primo tempo, chiusosi sul parziale di 4-2, ha lasciato intravedere spiragli di speranza per la ripresa, ma nella seconda frazione di gioco la maggiore qualità e fisicità delle padrone di casa hanno fatto la differenza, permettendo loro di chiudere la partita in pochi minuti.Hanno preso parte alla gara Giulia Abate, Maria Cafaro, Irma Contursi, Barbara D’Ambrosio, Marianna De Angelis, Jessica Fezza, Amelia Fortunato, Michela Iuliano, Daria Pisino e Laura Prestipino.