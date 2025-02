Oasport.it - Calcio a 5, l’Italia femminile liquida la Francia in amichevole: doppiette di Boutimah e Adamatti

Leggi su Oasport.it

ha sconfitto lanella secondadia 5disputata al palasport Lionel Terray’ di Sain-Brice-sous-Foret. Le azzurre si sono imposte per 5-1 dopo il successo ottenuto per 2-0, dimostrando di essere in grande crescita dopo che nei mesi scorsi aveva regolato anche le quotate Spagna e Portogallo.A decidere la contesa sono state ledi Sarae Renataaccompagnate dalla rete di Greta Ghilardi. La nostra Nazionale osserverà ora un mese di pausa per poi tornare in scena a Montesilvano dal 19 al 22 marzo, impegnate nel girone che qualificherà la prima e la seconda classificata ai prossimi Mondiali.LA CRONACA DI ITALIA-è passata in vantaggio all’ottavo minuto con, brava a chiudere in tap-in dopo il palo colpito da