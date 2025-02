Anteprima24.it - Calcio a 5, Feldi Eboli: doppia rimonta contro il Napoli in un derby senza vincitori

Tempo di lettura: 5 minutiUndalle mille occasioni, dalle mille emozioni e soprattutto che vede unamai doma uscire dal PalaJacazzi di Aversa con un punto importantissimo conquistato in casa delFutsal. Finisce 4-4 ilvalido per la 17^ giornata di Serie A, con le volpitane protagoniste di una(da 2-0 a 2-2, poi da 4-2 a 4-4) raggiunta con la forza del gruppo e collettivo, guidato da un mister Antonelli che con i suoi time out ha dato il via alle azioni che hanno deciso le sorti della gara, prima riportando lain gara ad inizio primo tempo e poi costruendo tutti insieme la grande giocata che ha portato alla rete del decisivo pareggio di Ugherani.SVEGLIA – Borruto prova a rendersi pericoloso in apertura ma è Pelezinho a sbloccare il match dopo 30 secondi con un tiro deviato che inganna Montefalcone.