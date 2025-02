Fanpage.it - Calciatore del Beijing Guoan crolla in campo colpito alla tempia, diagnosi spietata: morte cerebrale

Leggi su Fanpage.it

Tragedia nel calcio cinese, consumatasi durante una amichevole tra ile l'RC Alcobendas, in Spagna. Il difensore centrale Guo Jiaxuan èto al suolo. Trasportato in ospedale non c'è stato nulla da fare: "Clinicamente morto". Sia il club sia la Federcalcio si sono rifiutate di accollarsi spese mediche e rimpatrio, ma di frontesommossa popolare via social nata ddenuncia del fratello, Jiaxuan è rientrato in Cina per proseguire l'assistenza.