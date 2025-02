Sport.quotidiano.net - Calasanzio fa suo il derby. Capraia non molla il passo

Vittorie importanti pere Casenuove Gambassi nel girone B della Terza Categoria di Pisa. I primi infatti regolano 2-1 a Pagnana il Ponzano neltutto empolese (decidono le reti di Costa e Taddei) e conservano il primato in classifica con 38 punti, uno sopra ai termali, i quali grazie alle reti nella ripresa di Carcione su punizione e di Meoni sugli sviluppi di un corner hanno espugnato il campo del Ponte a Elsa scavalcandolo in classifica (i biancorossi hanno però una gara in meno). Stasera alle 21, sempre a Pagnana, ilha però l’opportunità di allungare nel recupero della 17esima giornata contro il Monteserra. Nel medesimo girone una doppietta di Pinori, nove gol stagionali, ha permesso al Giovani Fucecchio 2000 di uscire indenne dal difficile campo del Santa Maria a Monte (2-2 il finale).