Liberoquotidiano.it - Caffè, il dettaglio: quale confezione scegliere per evitare brutte sorprese

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo la puntata di Report andata in onda su Rai 3 domenica 9 febbraio, puntata in cui sono state scoperchiate le carenze nelle informazioni riportate sulle etichette delvenduto nei supermercati, la rivista Gambero Rosso è intervenuta per chiarire quali dati risultano mancanti e suggerire soluzioni che possano aiutare i consumatori a fare scelte più consapevoli. Nel programma condotto da Sigfrido Ranucci, è emerso come una delle principali criticità sia proprio la scarsità di indicazioni fondamentali per orientare l'acquisto. Uno degli aspetti più contestati riguarda la mancata specifica sulla specie botanica dei chicchi macinati. Attualmente, molte etichette riportano solo diciture generiche come “100% Arabica” o “Robusta”, senza però fornire dettagli utili a distinguere le differenze tra le diverse varietà di queste piante.