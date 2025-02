Panorama.it - Caccia alle navi spia di Mosca

Leggi su Panorama.it

Un messaggio radio captato quasi per caso ha confermato le attività di una naverussa al largo della Siria. L'uomo al microfono, rivolgendosi a un’altra nave inavvicinamento, diceva: “La nostra nave è in difficoltà, quindi mantenete le distanze, stoandando alla deriva e non ho possibilità di comando. C’è una nave militare in arrivo”.Secondo i funzionari militari occidentali la trasmissione proveniva dalla naverussaKildin che, carica di equipaggiamento per la raccolta d’informazioni, si trovava al largodella costa siriana il 23 gennaio scorso. A bordo sarebbe scoppiato un incendio eunità che si sono avvicinate è stato possibile fotografare fiamme e fumi che si alzavanodalla ciminiera. L'incendio sarebbe durato almeno quattro ore e l'equipaggio aveva giàrimosso le coperture dscialuppe di salvataggio anche se poi, nelle ore successive, nonle ha messe in mare.