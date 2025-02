Liberoquotidiano.it - "C*** tutta": la proposta indecente di Ema Stockholma a Elodie, da non credere a Sanremo 2025

Ema Stokholma si è aperta in una chiacchierata a cuore aperto durante Conversazione su Rai Play, raccontando sogni, fragilità e qualche aneddoto esilarante. Tra le sue aspirazioni, una in particolare spicca su tutte: “Il mio sogno? Diventare una pittrice”, ha confessato la conduttrice di Rai Radio 2 che segue in diretta radiofonica la diretta di. Parlando delle sue competenze linguistiche, come ricorda Dagospia, ha scherzato con la sua solita ironia: “Quante lingue parlo? Bene nessuna”. Un'ammissione leggera che riflette il suo approccio spensierato alla vita, lo stesso che l'ha aiutata a trasformare le difficoltà in punti di forza: “Le fragilità? Sono state la mia forza, grazie all'autoironia ho iniziato a giocarci su. Bisogna sentirsi fig*** nonostante tutto”. Quando le è stato chiesto se le piacerebbe condurre il Festival di, ha smentito senza esitazioni, rivelando invece un'altra ambizione: “Io al posto di Conti? No, io vorrei essere al posto di, vorrei cantare”.