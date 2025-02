Liberoquotidiano.it - Buona la prima della Juve: 2-1 sul Psv e un piede agli ottavi di Champions

Lantus si impone 2-1 allo Stadium sul Psv nella gara di andata dei playoff diLeague. I gol di McKennie e Mbangula decidono la sfida, dopo il momentaneo pareggio dell'ex Inter Perisic. I bianconeri tra una settimana cercheranno di confermare il risultato ed accedere. Laaveva già affrontato il Psv nel corso di questa stagione, nellapartita del primo turnofase a campionato, con il risultato finale di 3-1 per i bianconeri. Thiago Motta per la sfida sceglie ancora Kolo Muani come unico riferimento offensivo, supportato da Nico Gonzalez, McKennie e Yildiz. In mezzo al campo c'è Douglas Luiz con Locatelli, mentre in difesa Gatti e Veiga, con Weah terzino e con Kelly alla suada titolare i bianconero. Tra i pali Di Gregorio. Dall'altra parte Bosz schiera Benitez tra i pali, con Flamingo e Obispo al centrodifesa, con Ledezma e Mauro sulle corsie laterali.