Romadailynews.it - Buon compleanno Vittorio Pusceddu, Claudia Mori…

Mori, Rosy Bindi, Costa Gravas, Marina Doria, Franco Luxardo, Paolo Panerai, Angelo Branduardi, Renato Balduzzi, Daniele Masala, Marco Morandi, Paolo Faragò.Oggi 12 febbraio compiono gli anni:, ex calciatore Cagliari, Ascoli, Verona, Torino, Udinese, Napoli, Fiorentina, allenatore; Carla Vasio, scrittrice, poetessa; Giancarlo Pallavicini, economista, manager; Costa Gravas, regista, sceneggiatore, produttore; Nidia Pausich, ex cestista; Marina Doria, ex sciatrice d’acqua, vedova diEmanuele di Savoia; Franco Luxardo, imprenditore, ex schermidore, dirigente sportivo; Filippo Liardo, pittore, scultore; Antonio Vinciguerra, pittore, scultore, disegnatore.Inoltre, compiono gli anni: Luigi Buglioni, ex calciatore, allenatore; Carlo dell’Omodarme, ex calciatore Como, Spal, Juventus, allenatore; Carlo Crippa, ex calciatore Torino, Palermo; Amedeo Fiorese, scultore; Michele Kalamera, attore, doppiatore; Leonardo Guarnotta, magistrato; Ehud Barak, politico; Salvatore Crocetta, politico; Giuseppe Morosi, ex calciatore;Mori, attrice, cantante, discografica; Alberto Cuomo, architetto; Paolo Panerai, giornalista; Aurelio Ferrari, politico; Massimo Zanetti, imprenditore, politico; Arrigo Cappelletti, pianista, compositore, saggista; Giuseppe Napolitano, scrittore; Gianni Bertolotti, ex cestista; Angelo Branduardi, violinista, chitarrista, cantautore; Salvatore Ruggeri, politico.