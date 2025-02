Avellinotoday.it - Buon compleanno a Brigida e Maddalena Ruggiero: le gemelle speciali di Solofra

Leggi su Avellinotoday.it

Uguali, ma uniche. Oggi aè una giornata di festa per ildi, due: solari, forti, bellissime e carismatiche. Tantissime persone che le amano si uniscono in un augurio speciale, perché in loro trovano ogni giorno amore e conforto.