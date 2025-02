Zonawrestling.net - Bully Ray: “Jey Uso ha fatto molto bene a scegliere Gunther per WrestleMania 41”

Leggi su Zonawrestling.net

Lo scorso 1° febbraio abbiamo assistito alla Royal Rumble, spettacolare evento tenutosi a Indianapolis, nello scenario del Lucas Oil Stadium. Nel Royal Rumble match maschile, Jey Uso ha eliminato per ultimo John Cena, aggiudicandosi di conseguenza la vittoria e la possibilità di sfidare un campione nel Main Event di41. Nelle ultime puntate di RAW e SmackDown, abbiamo visto il samoano piuttosto indeciso riguardo la scelta del suo avversario. Alla fine, ha optato per, dopo che quest’ultimo lo ha attaccato alle spalle mentre era intento a godersi il suo momento con i fan. Anche il WWE Hall Of FamerRay ha commentato questa scelta durante una puntata del The Ariel Helwani Show, definendola la più giusta che potesse fare“Penso che Jey Uso abbiala scelta più giusta.