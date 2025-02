Lanazione.it - Bullismo e alunni. A scuola corsi di formazione

Nell’ambito della lotta al fenomeno del cyber, si è concluso a Caprese il progetto denominato "Sblulloniamoci", presentato dall’amministrazione capresana in collaborazione con l’associazione Laboratori Permanenti di Sansepolcro. Tra i 62 progetti ricevuti dalla Regione Toscana per partecipare allo specifico bando di finanziamento, quello relativo a Caprese è risultato vincitore e ha ottenuto la cifra massima richiesta: 4200 euro da investire inscolastica per la prevenzione delle manifestazioni di, rivolto alle classi quinte dellaprimaria e alle prime e seconde classi dellasecondaria di primo grado dell’istituto omnicomprensivo "Fanfani-Camaiti". I casi di cyber, purtroppo, in Italia sono sempre più diffusi. Secondo i dati in possesso dell’Istat, circa il 22% degli episodi avviene attraverso mezzi tecnologici e in rete.