Davidemaggio.it - ‘Buk*in’. Imbarazzo a BellaMa’ per la maglietta di Lil Jolie

Non tutti i ragazzi della Gen Z sono ‘casa e Chiesa’. Alcuni indossano persino delle t-shirt con scritte irriverenti. Particolare di cui non ha tenuto conto, ieri pomeriggio, Pierluigi Diaco nella puntata didedicata al Festival di Sanremo 2025. Ospite del conduttore e di Nancy Brilli, Lil– in gara nella Nuove Proposte in coppia con la collega Vale LP – ha infatti mostrato in favore di telecamera unache ha fatto fare un sussulto al ‘padrone di casa’.Il momento rivelatasi esilarante si è verificato durante un collegamento gestito dall’Ariston da Roberta Capua.Siete entrambi campane, tifosissime del Napoli, giusto? ha chiesto l’inviata speciale.si è quindi sganciata leggermente il cappotto per mostrare alla Capua parte della sua, che lasciava intravedere il colore azzurro e il font utilizzato dalla squadra napoletana.