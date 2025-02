Ilrestodelcarlino.it - Brunori Sas incanta Sanremo: la chitarra e il brano autobiografico

(Imperia), 11 febbraio 2025 – Elegantissimo, papillon nero e giacca beige,Sas scende le scale diimbracciando sua. Il 47enne calabrese “sale per la prima volta sul palco dell’Ariston”, ricordano Carlo Conti e Jerry Scotti, ma è sicuramente l’esordiente con il maggior numero di dischi all’attivo: ben 10 sino a qui. Quest'anno la genitorialità è uno dei temi che emerge con forza più forza dalle canzoni in gara. In particolare, neldi, che dedica L'albero delle noci alla primogenita, Fiammetta, riflettendo su come la sua nascita abbia cambiato la sua percezione del mondo: “Sono cresciuti troppo veloci questi riccioli meravigliosi / E ora ti vedo camminare con la manina in quella di tua madre / E tutta questa felicità forse la posso sostenere / Perché hai cambiato l'architettura e le proporzioni del mio cuore / E posso navigare sotto una nuova stella polare”.