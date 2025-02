Feedpress.me - Brunori incanta a Sanremo con l'“Albero delle noci”, pubblicato il videoclip

Leggi su Feedpress.me

È ufficialmente fuori il video clip, girato in Calabria , del brano “L’” (Island Records), che ieri sera ha segnato il debutto diSas in gara al 75esimo Festival di, disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali. Per entrare nell’universo intimo e familiare di Dario, da oggi, L’è anche unper la regia.