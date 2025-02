.com - Bruges-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’scende in campo in Champions League. La Dea, reduce dalla netta vittoria contro l’Hellas Verona in campionato, affronta oggi, mercoledì 12 febbraio, ilnell’andata dei playoff. La squadra di Gasperini ha chiuso la prima fase del torneo al nono posto con 15 punti, mentre il club belga ha finito 24esimo a quota 11. La sfida traè in programma oggi, mercoledì 12 febbraio, alle ore 18.45. Ecco le(4-2-3-1): Mignolet; De Cuyper, Mechele, Ordonez, Seys; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla. All. Hayen(3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bellanova; Pasalic, De Ketelaere; Retegui.All. Gasperinisarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport.