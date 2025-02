Sport.quotidiano.net - Bruges-Atalanta 2-1, un rigore molto discutibile mette ko la Dea al 94'

Leggi su Sport.quotidiano.net

Brugge (Belgio), 12 febbraio 2025 - Una decisione arbitrale estremamenteha deciso il match di andata dei playoff di Uefa Champions League tra. I belgi hanno conquistato la vittoria per 2-1 grazie alrealizzato da Nilsson al 94', che ha scatenato le ire di tutta la Dea, panchina compresa. Un penalty che potrebbe essere determinante ai fini della qualificazione, che rende quasi vano il racconto dei precedenti novanta minuti, nei quali i bergamaschi erano prima andati sotto per il gol di Jutglà, poi riequilibrato dalla rete di Pasalic. Le formazioni titolari Hayen schiera ilcon il 4-2-3-1. Mignolet difende la porta, aiutato da Seys e De Cuyper come terzini e Ordinez e Mechele come centrali di difesa. I due mediani sono Jashari e Onyedika, mentre Talbi, Vanaken e Tzolis si muovono alle spalle della prima punta Jutglà.