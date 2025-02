Internews24.com - Bruges Atalanta 2-1, Gasperini beffato da un clamoroso rigore nel finale! I dettagli

Leggi su Internews24.com

di Redazione2-1,da unnel! Isulla sfida della Dea in Champions LeagueFinito adesso il primo match di questo mercoledì di Champions League, con la seconda giornata dell’andata dei playoff. Serata amara per l’, che torna dacon una sconfitta per 2-1 maturata nei minuti di recupero a causa di unmolto discusso. La sfida si è rivelata insidiosa fin dall’inizio per la Dea, con i padroni di casa che hanno imposto il loro gioco e sono passati in vantaggio al 15’ grazie a Jutgla.I nerazzurri non si sono arresi e hanno trovato il pareggio al 41’ con Zappacosta, riaccendendo le speranze. Nel secondo tempo, la gara è rimasta equilibrata fino al fatidico minuto 94, quando l’arbitro ha concesso unmolto dubbio trasformato da Nilsson.