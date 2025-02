Ilrestodelcarlino.it - Brillano Anita Negroni e Federico Potena

IMOLANell’ambito della seconda prova nazionale Cadetti e Giovani che si è disputata a Catania, nello scorso fine settimana il Circolo Scherma Imola ha portato sulle pedane quattro atlete., tra i Cadetti, è arrivata nona su oltre 200 partecipanti.ha vinto tutti gli incontri nel girone conducendo una gara perfetta, non riuscendo a entrare tra le prime otto.Alla stessa competizione hanno preso parte Evita Bonzano, che ha perso di poco l’assalto per entrare nei 64, Rachele Bottau, che ha perso per i 128, e Sara Mirandola, non qualificata alle dirette. Tra i Giovani, sempre Bonzano ha perso per entrare nei 64, dopo un girone di tre vittorie. Ilaria Zambrini, qualificata alla gara, ha dovuto rinunciare a causa dell’influenza.Al Trofeo Saranno Campioni, che si è disputato a Modena, hanno partecipato, che ha guadagnato la medaglia d’argento, Marco Savorani, Oscar Camporesi e Desiree Maranini.