Biccy.it - Bresh aspetta invano un collegamento con Diaco, poi se ne va

Leggi su Biccy.it

è stato rimbalzato da Pierluigidurante la puntata di lunedì di BellaMa‘.Il cantante genovese era stato intercettato da un inviato del programma di Pierluigi, ma, come rivelato da BlogTvItaliana, ilnon è mai avvenuto (e non per colpa sua). Dopo alcuni minuti di attesa, il management dilo ha invitato a lasciare la postazione, ritenendo l’attesa eccessiva (“Vabbè dai, possiamo andare. Dai, può andare. Mi spiace ma.“). Nel frattempo, in studio si parlava di altro: prima un servizio sui passanti che cantavano La Noia di Angelina Mango, poi una conversazione tra il conduttore, un giovane ospite e Valeria Marini.Ecco il video:@egmagazine Non fanno parlaree la sua manager si inca**a e lo porta via Che ne pensate? ##tv #sanremo #sanremo2025 #festival #rai #perte #foru #foryouu ? suono originale – EGMAGAZINE, BellaMa’ lo rimbalza, ma gli altri lo vogliono tutti, in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano La Tana Del Granchio ha condiviso diverse riflessioni sulla sua partecipazione.