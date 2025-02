Ilgiorno.it - Breno e l’ultimo saluto a Marco Contessi: l’incidente provocato dal giovane senza patente e sotto l’effetto della droga

, 12 febbraio 2025 – È stato dato il nulla osta alla sepoltura di, il tecnico informatico in ospedale a Esine morto nelstradaleda undi 27 anni (poi arrestato) che guidavadi cocaina. I fatti sono accaduti domenica nella galleria Vello 1 a Marone, lungo la strada 510 Sebina. Questa mattina al termine dell’autopsia il magistrato di turno ha dato il nullaosta alla sepoltura dello sfortunato padre. I funerali si svolgeranno domani alle 15, nel duomo di, con partenza dalla Domus AureaFacchini di via San Francesco 3 a. Questa sera, nella casa funeraria, sarà celebrata la veglia di preghiera, prevista per le 20.30.lascia i figli Fabio, Leone e Lucas, la mamma Giacomina, la compagna Claudia, la sorella Silvia e molti altri famigliari e amici.