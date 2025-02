Juventusnews24.com - Bremer al lavoro alla Continassa: il brasiliano si allena senza sosta e manda un messaggio ai tifosi della Juve – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24al: il difensoresiunai. Cosa ha detto –continua adrsi. Dopo il grave infortunio al crociato rimediato nel match di Champions League di ottobre contro il Lipsia, il difensore sta via via recuperando la forma migliore.Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram il difensoreha mostrato i suomenti presso la palestra. Chissà che no stia bruciando le tappe.Leggi suntusnews24.com