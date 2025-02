Anteprima24.it - Botte alla compagna incinta davanti alla figlia di 2 anni: arrestato 37enne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutodi 2. Unè statodai Carabinieri nel quartiere napoletano di Pianura. La donna ha raccontato ai Carabinieri di essere maltrattata da tempo. Bastava poco per essere colpita, anche solo una risposta non gradita. Ieri sera c’è stata l’ennesima discussione. Questa volta è stata la vittima a fare il primo passo. Lei voleva andare via ma lui non era d’accordo. Prima ha insultato la donna. Poi ha colpito la vittima con un pugno nella pancia. Qualcuno ha sentito urlare ed ha chiamato il 112. I carabinieri della stazione di Pianura sono giunti in pochi minuti. L’uomo, 37compiuti a dicembre, è finito in manette e poi in carcere. Per la donna 15 giorni di prognosi.L'articolodi 2proviene da Anteprima24.