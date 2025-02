Quotidiano.net - Borse europee in rialzo, focus sui prezzi al consumo USA

Lesi confermano in cautomentre i futures su Wall Street sono contrasti e gli occhi del mercato puntati suialnegli Usa attesi per le ore 14.30. A Milano più che le banche, spinte dai conti e dal risiko, guidano i rialzi con guadagni superiori al 2% Campari, Nexi e Iveco. Deboli, e non solo a Piazza Affari, i titoli dell'energia e della difesa: Leonardo (-1,9%), Tenaris (-1,2%), Saipem (-0,6%) ed Eni (-0,47%) mentre idel petrolio e del gas sono flessione. Altrove, ad Amsterdam (+0,25) è rally di Heineken (+12%) grazie alle vendite e al buyback, e di Abn Amro (+6%), sulla spinta dai ricavi 2024: è la migliore fra tutti i titoli bancari europei. Francoforte e Parigi salgono dello 0,35%, Londra è piatta (+0,09%).