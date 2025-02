Quotidiano.net - Borsa di Milano chiude debole: Piazza Affari appesantita da energia e banche in ordine sparso

Leggi su Quotidiano.net

Ladi(-0,14%), in linea con gli altri listini europei.dall'con il petrolio e il gas in flessione. Lo spread tra Btp e Bund conclude la giornata in calo a 108 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,55%. Nel listino principale corre Nexi (+3,8%), dopo le ipotesi che Poste (-0,1%) darebbe a Cdp la sua quota nella società dei pagamenti in cambio della partecipazione della Cassa in Tim (+0,3%), quest'ultima nel giorno del Cda per i conti e il piano e il via libera all'offerta del Mef e di Retelit per Sparkle. Inlealle prese con il consolidamento del settore. Vendite su Banco Bpm (-0,6% a 8,86 euro), nel giorno del piano e con il rilancio da 6,2 a 7 euro ad azione dell'offerta per Anima (-1,15% a 6,90 euro).