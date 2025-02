Tpi.it - Born With a Broken Heart: il testo della canzone cantata da Damiano David a Sanremo 2025

Born With a Broken Heart

I've been trying to change (oh)
Trying to find somebody to love me
Oh, no, but I end up in the same damn place again
Hoping I could be different, but I'd be playin' pretend
I wish that I was perfect (just like you)
But I'm an alien
Oh, no, I'm sendin' out an SOS, take me home
We're not meant to be together, no

What if I said I'm tryin' to save your love from dyin'?
Baby, I'm too far gone (oh)
Don't wanna see you cryin', but I just know who I am
And, baby, that's the hardest part, oh
Baby, you can't fix me
I was

If I was a cactus (oh)
You would be a balloon
Oh, no, I wanna feel the same as humans do
I wanna feel the same as you, but I don't

What if I said I'm tryin' to save your love from dyin'?
Baby, I'm too far gone (oh)
Don't wanna see you cryin', but I just know who I am
And, baby, that's the hardest part, oh
Baby, you can't fix me
I was

I'm sorry that I'm leaving
Oh, ah, ah
I'm sorry, we're just different
But, baby, you can't fix me

What if I said I'm tryin' to save your love from dyin'?
Baby, I'm too far gone (oh)
Don't wanna see you cryin', but I just know who I am
And, baby, that's the hardest part, oh
Baby, you can't fix me (oh)
Baby, you can't fix me, oh
Baby, you can't fix me
I was