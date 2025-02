Tvplay.it - Boom Juve, colpo da 50 milioni: Napoli di Conte gelato

Lapiazza una sorpresa sul mercato: con 50, i bianconeri soffiano un giocatore aldel grande ex Antonio.Vince ancora, ma nemmeno stavolta convince del tutto lantus di Thiago Motta. Il difficoltoso 2-1 sul PSV Eindhoven rincuora club e tifosi, ma andrà difeso al ritorno, mercoledì prossimo. Se non altro, per i bianconeri questa è la terza vittoria consecutiva tra tutte le competizioni, dopo quelle su Empoli e Como. Segno che gli acquisti invernali stanno dando una mano a migliorare il rendimento della squadra, anche se molto va ancora fatto.da 50di. (LaPresse) TvPlay.itSul mercato, infatti, in estate andranno fatte importanti valutazioni, sia in entrata che in uscita. Motta sembra essere stato abbastanza chiaro su alcuni punti, in particolare a livello offensivo.