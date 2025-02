Panorama.it - Boom di infezioni sessuali ma nessun ne parla

Lesessualmente trasmissibili (IST) sono in fortecrescita, con un aumento allarmante di circa il 300% negliultimi anni. Tra le più diffuse troviamo gonorrea, sifilide,clamidia, HIV e papillomavirus, che colpiscono sempre piùspesso i giovani.Un aumento significativo dovuto a diversi fattori, tra cui ladisinformazione, la minore attenzione all’uso del preservativoe la diffusione di comportamentia rischio. Secondolo studio internazionale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), nel 2022 solo il 69,4% dei quindicennisessualmente attivi ha dichiarato di aver utilizzato ilpreservativo nell’ultimo rapporto, una percentuale in calorispetto al 2014.Inoltre a peggiorare la situazione è la diffusione di nuovetendenzetra i giovani, spesso promosse eamplificate dai social media e dalle app di incontri.